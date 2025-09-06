МВД обновило психологический портрет жертв мошенников

Социально активные россияне в возрасте от 30 до 70 лет с постоянной работой и положительной кредитной историей чаще всего становятся жертвами дистанционных хищений, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что современный «типичный потерпевший» — это человек с активной жизненной позицией, лояльный к государству и готовый оказывать содействие. Такие граждане, как правило, финансово грамотны, имеют накопления и положительную кредитную репутацию, что делает их привлекательной целью для мошенников.

МВД подчеркивает, что изменения в психологическом портрете жертв дистанционных преступлений требуют повышенной бдительности и внимательного отношения к личным финансовым данным.

Ранее оператор ВГТРК рассказал о своей миссии после ранения в Курской области.