Эксперты раскрыли отношение государства к мессенджеру MAX

В вопросах цифрового суверенитета Россия продолжает идти особым путем. Ярким примером этого курса стала судьба нового отечественного мессенджера MAX, который, несмотря на скромную популярность среди пользователей, может получить официальный статус ключевого инструмента для верификации. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Изначально внедрение мессенджера началось с государственных учреждений в регионах. Новосибирская, Кемеровская, Волгоградская области, Башкирия — вот лишь некоторые точки на карте, где бюджетников в директивном порядке перевели на новую платформу для служебной переписки. Этот шаг, однако, затрагивал лишь ограниченный круг лиц, тогда как для массового перехода требовалось более весомое решение.

Таким решением может стать интеграция системы получения одноразовых кодов подтверждения. Поскольку сегодня практически каждый россиянин пользуется онлайн-покупками и государственными услугами, привязка верификации к MAX создаст ситуацию безальтернативного выбора. И хотя в Госдуме официально опровергают принудительный характер нововведения, называя это «развитием функционала», общественность относится к таким заявлениям с изрядной долей скепсиса.

Подозрения пользователей подпитываются горьким опытом прошлых обещаний — от гарантий отсутствия дефолта до добровольности вакцинации. Многие уверены, что за декларациями о добровольности последуют жесткие административные меры, которые фактически сделают использование мессенджера обязательным для полноценной жизни в цифровом пространстве.

Итогом этой истории станет не просто появление нового канала коммуникации, а создание прецедента административного регулирования цифрового рынка. Вне зависимости от качества самого продукта, мессенджер MAX с высокой вероятностью получит массовую пользовательскую базу благодаря не рыночным преимуществам, а системному административному ресурсу. Это в очередной раз демонстрирует особый подход к развитию конкуренции, где главным арбитром выступает не потребитель, а государство.

Ранее в России предложили отправлять коды верификации исключительно через мессенджер Max.