Эксперты раскрыли, почему участковые полиции в России работают на пределе возможностей

Российская полиция столкнулась с масштабным кризисом в участковой службе, где дефицит кадров достиг критических значений. Системный анализ показывает, что в среднем по стране не хватает каждого третьего сотрудника, а в14 регионах нагрузка распределена так, что один участковый выполняет работу за двоих. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Главными причинами катастрофической ситуации стали три взаимосвязанных фактора: непропорционально низкая заработная плата, колоссальная рабочая нагрузка и полностью ненормированный график. Финансовая составляющая особенно показательна — медианный доход участкового составляет 50-60 тыс. рублей, что существенно ниже заработков педагогов и медработников. При этом объем бумажной работы и количество вызовов, включая совершенно не профильные, продолжают расти.

Последствия такого положения дел уже проявляются в снижении регистрации и раскрываемости преступлений. Опытные сотрудники, чье знание участка было ключевым инструментом работы, массово покидают службу — их место занимают лейтенанты без практического опыта. Штат стремительно «омолаживается», но новички не успевают освоить территорию, погружаясь в бюрократические процедуры. Особенно остро проблема ощущается в малых городах вроде Обнинска, где на трех участковых приходится 120 тыс. жителей.

Итогом стало формирование порочного круга: тяжелые условия службы провоцируют отток кадров, что увеличивает нагрузку на оставшихся сотрудников и ускоряет их профессиональное выгорание. Без кардинального пересмотра системы оплаты труда, цифровизации процессов и четкого разграничения обязанностей, участковая служба может столкнуться с полной утратой эффективности.

