Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу по итогам смерти пресс-секретаря Shaman

Полностью завершена судебно-медицинская экспертиза, которая была назначена после смерти пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщило РИА Новости.

Коробков-Землянский скончался осенью прошлого года в возрасте 40 лет. Допускалось, что причиной его смерти могло стать отравление неустановленными веществами. После этого была назначена медико-судебная экспертиза.

«Экспертиза проведена», — указал журналистам осведомленный источник.

Ранее сообщалось, что эксперты помогли уличить в преступлении вандалов в Кемерово. Им удалось по почерку доказать, что трое молодых людей разрисовали краской из баллончиков самолет Ан-12, который установлен в парке. Парни распивали алкоголь, и решили развлечься таким необычным путем.