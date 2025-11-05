Экспорт топлива через Туапсе парализован после атаки дронов ВСУ

Как передает международное агентство Reuters со ссылкой на отраслевые источники, инцидент привел к серьезным повреждениям не только портовых мощностей, но и двух иностранных гражданских судов. Нанесенный ущерб оказался настолько существенным, что нарушил всю логистическую цепочку.

Уже на следующий день после обстрела был вынужден полностью остановить переработку нефти местный нефтеперерабатывающий завод, контролируемый компанией «Роснефть». Как отмечают осведомленные источники, данный НПЗ работает в основном на экспорт, и повреждение портовых терминалов сделало дальнейшую работу предприятия невозможной. Данные мониторинга морских судов (LSEG) подтверждают полное прекращение отгрузочных операций в акватории порта.

