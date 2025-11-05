Энергетический коллапс на Херсонщине: 200 тысяч человек погрузились во тьму

В Херсонской области в результате масштабной аварии на линии электропередачи без электроснабжения остались свыше 200 тыс. местных жителей. Инцидент затронул более 300 населенных пунктов, расположенных в десяти муниципальных округах региона. О чрезвычайной ситуации сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном телеграм-канале.

Для ликвидации последствий аварии и восстановления подачи энергии были немедленно мобилизованы все необходимые силы.

«На месте происшествия уже работают аварийные бригады "Херсонэнерго" и "Россетей"», — заверил Сальдо.

Он также добавил, что «делаем все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки».

Губернатор информировал о массированном обстреле населенных пунктов области со стороны Вооруженных Сил Украины, что позволяет предположить возможную причину повреждения критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, 16 тыс. человек оказались без света.