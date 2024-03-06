Экстренные службы сообщили причины взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве

В трехэтажном здании, принадлежащем теплоэнергоцентрали, произошла детонация угольной пыли с ее последующим возгоранием. Об этом сообщил один из представителей экстренных служб, его слова привели РИА Новости .

В помещении, которое использовалось для подачи топлива в центральной котельной, скопилось слишком много угольной пыли, и это не привело ни к чему хорошему.

«Поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров», заявил собеседник журналистов.

Он также назвал время, когда в пожарную часть поступил сигнал о пожаре. Это произошло в 04.42. Из загоревшегося здания были эвакуированы 21 человек. Сейчас пожар тушат 111 человек, их поддерживают 26 единиц техники.

Ранее сообщалось, что по итогам ЧП на Шагонарской ТЭЦ было госпитализировано 18 человек. Часть из них находятся в тяжелом состоянии.