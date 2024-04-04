Электричка и тепловоз столкнулись в Подмосковье
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В Подмосковье произошло столкновение электропоезда и тепловоза, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
ЧП случилось на выезде из депо «Нахабино», уточнили в ведомстве. По факту произошедшего начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов одиннадцати вагонов грузового поезда.