Электричка и тепловоз столкнулись в Подмосковье

В Подмосковье произошло столкновение электропоезда и тепловоза, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось на выезде из депо «Нахабино», уточнили в ведомстве. По факту произошедшего начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов одиннадцати вагонов грузового поезда.