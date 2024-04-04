Уголовное дело возбудили в Подмосковье после схода с рельсов 11 вагонов грузового поезда
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после схода с рельсов одиннадцати вагонов грузового поезда, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Инцидент случился в понедельник на седьмом километре станции «Иваново». Сумма ущерба от происшествия оценивается более чем в миллион рублей, уточнили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.
Ранее сообщалось, что девочка-подросток попала под поезд на станции в Одинцовском городском округе и выжила.