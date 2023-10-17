Электричка насмерть сбила девочку-подростка в подмосковном Воскресенске

В Московской области под электропоезд попала девочка 2009 года рождения, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла накануне на станции «Москворецкая», уточнили в ведомстве. Электричка следовала из Москвы в Голутвин. По факту смерти подростка на железной дороге возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным установлено, что ребенок пересекал железнодорожные пути в неположенном месте. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что подросток 2010 года рождения погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье.