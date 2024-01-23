Электричка насмерть сбила жителя Подмосковья на станции «Яуза»

Житель Подмосковья 1981 года рождения погиб под колесами электрички на станции «Яуза». Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, передает Агентство «Москва» .

ЧП произошло сегодня. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Электропоезд, который сбил жителя Московской области, следовал из Москвы в Болшево.

В настоящее время транспортные полицейские и следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на подмосковной станции «Овражки» под колесами электрички погиб мальчик 2011 года рождения.