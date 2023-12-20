Школьник погиб под колесами электрички на железной дороге в Подмосковье

Мальчик 2011 года погиб под колесами электропоезда на тридцать первом километре подмосковной станции «Овражки», сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла накануне утром. Школьника сбила электричка сообщением Москва — Черусти. По предварительным данным, ребенок переходил железнодорожные пути вне зоны пешеходного перехода. Также известно, что мальчик был в наушниках и капюшоне.

Следователи осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подросток 2009 года рождения забрался на крышу электрички в Подмосковье и погиб от удара током.