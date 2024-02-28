Электричка сошла с рельсов под Наро-Фоминском — СМИ
«МК»: электричка сошла с рельсов под Наро-Фоминском
Фото: [Соцсети]
В Подмосковье сошел с рельсов вагон электропоезда, сообщает «МК: срочные новости».
По информации издания, все произошло в районе Апрелевки под Наро-Фоминском. По предварительным данным, причиной ЧП стали проблемы со стрелкой.
Также уточняется, что инцидент произошел в тот момент, когда электричка ехала на небольшой скорости. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Хотьково электричка насмерть сбила человека.