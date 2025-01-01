Электромобиль Tesla взорвался возле высотки Дональда Трампа

Современный электромобиль Tesla Cybertruck загорелся возле высотной башни избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Mirror, ссылаясь на заявления очевидцев.

Инцидент случился 1 января в Лас-Вегасе на одной из оживленных улиц, у входа в отель Trump International. Очевидцы передали обозревателям, что слышали звук взрыва и увидели, как в небо поднимается столб серого дыма. По их сведениям, горит машина Tesla. При этом пожар усиливался стремительно, а дым моментами заслонял 64-этажное здание.

Mash отмечает, что на месте находится полиция штата Невада. Сотрудники рассматривают две версии произошедшего: проблему с проводкой и попытка теракта.

На место происшествия также стянулись экстренные службы, однако информации о пострадавших и жертвах не поступало.

Ранее сообщалось, что на месте наезда машины в толпу в Новом Орлеане обнаружили самодельные взрывные устройства.