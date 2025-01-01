На месте теракта в Новом Орлеане нашли взрывные устройства

Самодельные взрывные устройства (СВУ) нашли на месте наезда внедорожника в толпу в Новом Орлеане в США. Как сообщает телеканал Fox News, опасную находку сделали сотрудники ФБР, к которым обращались местные власти.

Исследование местности на Бурбон-стрит, где произошел наезд машины на толпу, привел к опасной находке: на улице нашли СВУ. Однако пока неизвестно, в рабочем ли они состоянии. Опасные предметы изъяли на изучение и дальнейшее обезвреживание.

Напомним, наезд случился в новогоднюю ночь во Французском квартале во время народных гуляний. Нападавший старался сбить на внедорожнике как можно больше людей, затем открыл огонь, пытаясь отбиться от полиции. Ранения получили двое офицеров были ранены. Пока неизвестно, удалось ли задержать террориста.

Известно, что погибли не менее 10 человек, еще 30 получили ранения и травмы. Мэр Нового Орлеана ЛаТойа Кантрелл подтвердила, что преступление отнесли к террористическому акту. Мервы безопасности в Новом Орлеане усилили.