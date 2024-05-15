Электроподстанция загорелась на территории завода в Красногорске

По информации издания, это был поджог. За день до возгорания на предприятие приходил мужчина, который «угрожал всех убить», а когда охранники вызвали полицию, то злоумышленник быстро скрылся.

Площадь возгорания, которое случилось накануне вечером, составила пятьдесят квадратных метров, уточняют журналисты. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что жительница Люберец подожгла квартиру из-за того, что в помещении были «демоны и ЦРУ».