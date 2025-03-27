Елена Степаненко отсудила две квартиры в Сочи у родственников умершей подруги

Известная юмористка Елена Степаненко выиграла судебный спор за наследство скончавшейся подруги, и в итоге ей достались две элитные квартиры в Сочи. Она сумела их оспорить у матери и сестры скончавшейся. Об этом рассказал портал The Voice.

В 2022 году скончалась Наталья Магола. Она оставила документ, в котором завещала своей подруге Степаненко имущество на десятки миллионов рублей. Мать и сестра умершей попытались оспорить это завещание. По их мнению, родственница была недееспособной, так как перенесла черепно-мозговую травму, а вдобавок страдала онкологией и писала завещание уже в больнице. Рассмотрение судом этого дела длилось два года. Артистку признали законной наследницей.

Параллельно этому часть имущества была отдана пасынку умершей, а также брату ее погибшего мужа. Им досталось жилье в Москве. Степаненко стала обладательницей дорогой коллекции антиквариата, а также двух квартир в Сочи в элитном доме вместе с парковочными местами.

Ранее стало известно, что юморист Евгений Петросян владеет имуществом, стоимость которого превышает 1 млрд руб. Это только то, что у него осталось по итогам развода со Степаненко.