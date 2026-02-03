Энергетики начали поэтапное восстановление подачи электричества в Белгородской области

Специалисты компании «Россети» начали работы по восстановлению электроснабжения в Белгородской области. Мероприятия были запущены незамедлительно после повреждения инфраструктурных объектов в результате ракетного удара, сообщает Go31 .

Как пояснили в пресс-службе энергокомпании, процесс возвращения электричества потребителям будет осуществляться поэтапно. Для обеспечения непрерывной работы критически важных систем, в частности, водоснабжения, ключевые объекты начали переводить на питание от резервных источников энергии.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что все аварийные бригады были мобилизованы и прибыли на места повреждений в первые же минуты после инцидента. По его словам, специалисты параллельно проводят диагностику пострадавшего оборудования и сразу приступают к ремонтным работам.

Глава региона заявил, что на социально значимых объектах уже начался процесс подключения генераторов, а все действия реализуются в соответствии с ранее отработанным планом. Гладков выразил уверенность в том, что ситуация будет взята под полный контроль.

Он также добавил, что на текущий момент оснований для развертывания пунктов обогрева населения не имеется, однако местные власти держат этот сценарий в готовности на случай изменения обстановки.

Ранее сообщалось, что после ракетного удара часть Белгорода осталась без электричества.