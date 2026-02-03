После ракетного удара часть Белгорода осталась без электричества
Baza: в регионе нарушено энергоснабжение после ракетного обстрела
Вечером 3 февраля по территории Белгородской области был нанесен ракетный удар, после которого в ряде районов областного центра и населенных пунктов региона произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В социальных сетях распространились фотографии и видеозаписи из жилых домов, где видно, что помещения погружены в темноту, а жители используют фонари и мобильные источники света. На одном из опубликованных роликов слышны громкие звуки, а освещение в квартире работает с перебоями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город подвергся массированному ракетному обстрелу, в результате которого зафиксированы повреждения объектов энергоснабжения. По его данным, в ближайшее время должно было состояться заседание оперативного штаба для оценки масштабов последствий и организации восстановительных работ. Глава региона также отметил, что планирует дополнительно проинформировать жителей после получения уточненных данных о ситуации.
Ранее сообщалось, что в Белгороде отключилось электричество после объявления ракетной опасности.