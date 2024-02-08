Энергетики обеспечили стабильное электроснабжение в Подмосковье в условиях циклона «Ольга»

Как сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области, специалисты своевременно проверили работу средств связи, а также подготовили транспорт к работе в условиях плохой видимости из-за снегопада. Ведется непрерывный контроль работы подстанций и ЛЭП.

Также «Россети Московский регион» организовали дежурство. К проведению возможных аварийно-восстановительных работ подготовлены свыше трехсот бригад, в составе которых почти 1,2 тысяч человек.

Снежный циклон «Ольга» обрушился на столичный регион накануне. Он принес с собой метель, интенсивные снегопады, снежные накаты, порывистый ветер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из-за данного циклона все коммунальные и дорожные службы региона работают в усиленном режиме.