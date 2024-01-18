Энергетики Подмосковья переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Безопасность
«Россети Московский регион»

Фото: [«Россети Московский регион»]

Компания «Россети Московский регион» ввела режим повышенной готовности на всей территории обслуживания из-за ухудшения погоды, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Выполнять возможные аварийно-восстановительные работы готовы свыше трехсот бригад в составе более 1,1 тысячи человек и почти 370 единиц техники.

Для обеспечения резервного энергоснабжения населения и социально значимых объектов подготовлены 157 передвижных дизель-генераторных установок.

Сегодня в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды — сильный снегопад, мокрый снег и усиление ветра.

Жителям Подмосковья напомнили, что сообщать о нарушениях электроснабжения и поврежденных энергообъектах можно круглосуточно по бесплатному номеру 8-800-220-02-20. Также можно воспользоваться чат-ботом компании «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам подмосковных округов тщательно следить за работой котельных.

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