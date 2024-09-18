Энергодар подвергся масштабной атаке БПЛА

Украинские силы организовали масштабный налет беспилотных летательных аппаратов на Энергодар, как сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передал ТАСС.

Все еще существует угроза использования врагом дронов против инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС в Энергодаре.

«Энергодар подвергся значительному налету дронов. Все еще сохраняется угроза применения врагом дронов для атаки на инфраструктуру города-спутника ЗАЭС в Энергодаре», — заявила Яшина.

Атака стала очередным подтверждением того, что угрозы со стороны украинских сил продолжают нарастать. Вокруг города разворачиваются дополнительные пункты наблюдения, чтобы своевременно выявлять и нейтрализовать беспилотники противника.

Ранее губернатор Руденя объявил частичную эвакуацию в Торопце после атаки украинского дрона.