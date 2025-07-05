Энгельс после атаки дронов ВСУ: повреждены десятки квартир и машин

Фото: [ Дом в Раменском г.о., поврежденный в результате атаки украинских дронов/Медиасток.рф ]

В Энгельсе Саратовской области повреждены 25 квартир и более десяти автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, основными разрушениями в жилом районе стали выбитые окна в жилых домах. Пострадавших среди местных жителей нет, материальный ущерб продолжают оценивать.

Власти региона оперативно отреагировали на происшествие. Все пострадавшие получат материальную помощь, а для оперативного решения вопросов организована горячая линия. Бусаргин поручил ускорить работы по восстановлению поврежденного жилья.

Атака на Энгельс стала частью массового ночного удара ВСУ по регионам России. По данным Минобороны, за последние сутки силы ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника над 15 регионами страны. Утром добавились еще 12 сбитых БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Московской области сбили не меньше трех БПЛА, летевших на столицу.