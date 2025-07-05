Еще два украинских БПЛА сбили в небе над Подмосковьем

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку двух вражеских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как уточнил градоначальник, в настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, ситуация находится под контролем. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что по данным Минобороны, за прошедшие сутки российские ПВО уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата, один из которых был сбит над территорией Московской области.