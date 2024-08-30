Енот Жулик стал военнослужащим-десантником в зоне спецоперации

Енот-десантник появился в одном из подразделений Воздушно-десантных войск РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что полосатый питомец Жулик стал талисманом подразделения. Пушистого хвостатого друга бойцы приобрели сами, теперь он — главный любимец военнослужащих, помогающий сбросить стресс в минуты затишья и поднимающий всем настроение.

Отмечается, несмотря на малышовый возраст, енот ценит хорошее к себе отношение и в благодарность следит за порядком в блиндажах, охраняя провиант от мышей.

Ранее сообщалось, что около сорока собак доставили в Подмосковье из приюта в Курской области.