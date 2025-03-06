Энтомолог Шмидт пояснил опасность осы-ястреба

После укуса осы-ястреба жертвы остаются живыми, пока личинки медленно пожирают их изнутри. Указанные насекомые встречаются по всему миру, за исключением Европы и Антарктиды. Американский энтомолог Джастин Шмидт включил укус осы-ястреба в число наиболее болезненных в мире. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, этот укус можно охарактеризовать как мгновенный, электризующий и полностью изнуряющий. Тем не менее для человека эффект проходит через несколько минут, и укус не требует медпомощи.

Ученый отметил, что, несмотря на устрашающий вид и очень болезненный укус, осы-ястребы не агрессивны и не нападают без причины.

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