Туристы из России столкнулись с опасными клещами в Таиланде

По информации канала, семья из Петербурга отдыхала на Пхукете, в Патонге. Сначала клещ укусил сына, который пожаловался на боль в подмышечной области. Родители заметили рану, но не придали этому значения.

На следующее утро мать ребенка проснулась с сильными болями в шее, ухе, виске и плече, а также с головной болью и ознобом. Муж обнаружил торчащие из кожи мелкие лапки клещей. Ночью клещи также покусали обоих детей, парня — возле глаза, а девочку — в висок.

Семья обратилась в больницу, где им удалили клещей и предложили антибиотики для профилактики боррелиоза. Тайские врачи сообщили, что энцефалит в стране не распространен, поэтому анализы клещей не проводятся, а лечение начинается после проявления симптомов. Вернувшись на виллу, семья насчитала около 11 укусов за время отпуска.

В Санкт-Петербурге у женщины обнаружили антитела к боррелиозу и назначили лечение антибиотиками. Клещи в Таиланде активны круглый год, особенно во влажные периоды. Жалобы на нападения клещей поступают с января, после укусов на коже остаются характерные следы.

Ранее врач Одинаева сообщала, что одежда с длинными рукавами защитит от укуса клеща.