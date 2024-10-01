Эрдоган предупредил, что последствия наземной операции в Ливане для Израиля окажутся серьезными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении, посвященном открытию третьего законодательного года 28-го созыва Великого национального собрания, предупредил, что последствия наземной операции в Ливане для Израиля окажутся более серьезными, чем те, что наблюдались при прежних оккупациях, сообщило РИА Новости.

«Я прямо говорю Израилю: последствия наземной кампании в Ливане нельзя будет сравнить с прошлым. Защита Ливана будет отличаться от защиты Газы, которая сейчас полностью изолирована и лишена поддержки извне», — сказал он.

С прошлой недели израильская авиация наносит интенсивные удары по позициям «Хезболлах» в различных районах Ливана.

Также отмечены точечные авиаудары по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопрофильные лидеры «Хезболлах».

На данный момент Израиль сообщил о нанесении ударов по нескольким тысячам объектов «Хезболлах», и эксперты подчеркивают, что такой уровень активности со стороны Израиля наблюдается впервые с окончания Второй Ливанской войны в 2006 году.

«Хезболлах» отвечает ракетным огнем, в основном по северным районам Израиля, при этом дальность атак значительно возросла в последние дни.

Ранее сообщалось, что решение Израиля по «Хезболле» вызвало раскол в правительстве США.