Эрдоган провел экстренное заседание с силовиками из-за предупреждения об угрозе переворота

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с министром юстиции и главой национальной разведки. Это произошло после того, как ему сообщили о большой вероятности государственного переворота. Об этом сообщила газета Türkiye.

Предупреждение главе Турции сделал Девлет Бахчели, глава партии турецких националистов. По его утверждению, заговор зреет в среде правоохранителей. Он связан с увольнением полицейских, которое проводилось из-за их связей с организацией «Айхан Бора Каплан». Данная организация была признана преступной, а ее сторонники подвергаются преследованиям. Бахчели считает, что ситуация является более серьезной, чем считает президент, и в стране может произойти попытка государственного переворота. Она будет подобна той, которая была предпринята в 2016 году.

«Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном», - сообщила газета.

Сегодня правящая в Турции партия проводит в парламенте расширенное заседание. Ожидается, что Эрдоган выступит там по теме возможного госпереворота.

Ранее появились сообщения, что Эрдоган не отправился в Соединенные Штаты на переговоры 9 мая, как это предполагалось ранее. Официальная причина – несостыковка в графиках с американской стороной. Анкара не смогла увязать с Вашингтонов все детали визита и точное время всех встреч официальных лиц.