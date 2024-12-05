В статье испанского издания Rebelion сообщается о том, что Великобритания, Польша, Румыния и Германия могут поделить Украину, имея в этом свои собственные интересы.

Таким образом, по мнению корреспондента Алехандро Марко дель Понта, имеются некоторые отчеты, которые приписываются странам - членам альянса НАТО, в которых учитывается новое административное деление Украины в случае «длительной оккупации».

Исходя из этих сообщений, Румыния хочет забрать себе часть территорий у Черного моря, восток и центр страны перейдут под контроль Германии, а Киев и север страны – под контроль Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики ВСУ приступили к разминированию своих минных полей в Запорожье.