ЕС захотел догнать Россию по производству боеприпасов

В Европе в очередной раз подняли вопрос о наращивании производства боеприпасов. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

Чиновник рассказал, что ЕС наращивает возможности и планирует до конца 2025 года производить не меньше двух миллионов боеприпасов. Такой объем захотели выпускать каждый год, но не исключили, что планку могут повысить.

Напомним, в разговоре с Financial Times в 2024 году бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС отстает от России в выпуске боеприпасов. В тот же год Владимир Путин отмечал, что с февраля 2022 года производство боевых образцов выросло в 14 раз. Каждый год мощности растут.

Если верить результатам исследованиям Bain & Company, Россия может выпустить 4,5 млн артиллерийских снарядов, в то время, как США и Европа в общей сумме способны лишь на 1,3 млн.

Ранее сообщалось, что в ДНР нашли крупный схрон с боеприпасами на заброшенном предприятии.