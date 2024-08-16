Еще более 20 подмосковных аттракционов прошли проверку на безопасность

Безопасность
пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Фото: [пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области]

Инспекторы Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области за неделю проверили более двадцати аттракционов. Все они оказались безопасными, сообщила пресс-служба ведомства.

Основная цель проверки технических развлекательных средств — предотвращение несчастных случаев, подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Регулярные технические осмотры помогают выявить и устранить потенциальные неисправности, что снижает риск травм и происшествий. Аттракционы должны соответствовать строгим стандартам безопасности <…>. Профилактическая проверка также помогает выявить мелкие неисправности до того, как они перерастут в серьезные проблемы, что может существенно сократить затраты на ремонт и обслуживание в будущем», — указал глава областного Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству Центральной улицы в Дубне.

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