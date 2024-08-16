Еще более 20 подмосковных аттракционов прошли проверку на безопасность

«Регулярные технические осмотры помогают выявить и устранить потенциальные неисправности, что снижает риск травм и происшествий. Аттракционы должны соответствовать строгим стандартам безопасности <…>. Профилактическая проверка также помогает выявить мелкие неисправности до того, как они перерастут в серьезные проблемы, что может существенно сократить затраты на ремонт и обслуживание в будущем», — указал глава областного Минэкологии.