Еще более 20 подмосковных аттракционов прошли проверку на безопасность
Фото: [пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области]
Инспекторы Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области за неделю проверили более двадцати аттракционов. Все они оказались безопасными, сообщила пресс-служба ведомства.
Основная цель проверки технических развлекательных средств — предотвращение несчастных случаев, подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Регулярные технические осмотры помогают выявить и устранить потенциальные неисправности, что снижает риск травм и происшествий. Аттракционы должны соответствовать строгим стандартам безопасности <…>. Профилактическая проверка также помогает выявить мелкие неисправности до того, как они перерастут в серьезные проблемы, что может существенно сократить затраты на ремонт и обслуживание в будущем», — указал глава областного Минэкологии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству Центральной улицы в Дубне.