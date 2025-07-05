В Подмосковье сбили украинский беспилотник

За прошедшую ночь российские системы ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.

Основной удар, по данным ведомства, пришелся на Воронежскую область, где сбили 34 дрона. Московский регион также оказался в зоне действия БПЛА – здесь уничтожен один беспилотник.

Отмечается, что атаки велись с 23:00 4 июля до 7:00 5 июля. После Воронежской области наибольшее количество перехватов зафиксировано в Брянской (11 БПЛА), Белгородской и Саратовской (по 9) областях. Московский регион, несмотря на единичный случай, остается на особом контроле из-за близости стратегических объектов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Ижевска ограничил прием и отправку самолетов по рекомендации Росавиации. Все из-за угрозы атаки БПЛА со стороны украинских сил.