Еще двенадцать аттракционов в Подмосковье прошли техническую проверку
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В Подмосковье продолжаются плановые проверки аттракционов. На минувшей неделе сотрудники Гостехнадзора проверили двенадцать каруселей и батутов, сообщила пресс-служба областного Минэкологии.
Все двенадцать развлекательных технических средств успешно прошли проверку и допущены до работы. Там не выявили нарушений законодательства, которое регулирует безопасную эксплуатацию аттракционов.
Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, наибольшее число проверок прошло в Воскресенске. Специалисты Гостехнадзора проверяли у собственников аттракционов документы и работу самих развлекательных технических средств.
«Проверки развлекательных технических средств в Подмосковье проводятся <…> на постоянной основе. Каждая конкретная ситуация успешно прорабатывается, вовремя выявляются и предотвращаются все нарушения», — подчеркнул министр.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этим летам в оздоровительных лагерях отдохнули свыше 260 тысяч детей из Московской области.