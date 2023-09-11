Еще двенадцать аттракционов в Подмосковье прошли техническую проверку

В Подмосковье продолжаются плановые проверки аттракционов. На минувшей неделе сотрудники Гостехнадзора проверили двенадцать каруселей и батутов, сообщила пресс-служба областного Минэкологии.

Все двенадцать развлекательных технических средств успешно прошли проверку и допущены до работы. Там не выявили нарушений законодательства, которое регулирует безопасную эксплуатацию аттракционов.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, наибольшее число проверок прошло в Воскресенске. Специалисты Гостехнадзора проверяли у собственников аттракционов документы и работу самих развлекательных технических средств.

«Проверки развлекательных технических средств в Подмосковье проводятся <…> на постоянной основе. Каждая конкретная ситуация успешно прорабатывается, вовремя выявляются и предотвращаются все нарушения», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этим летам в оздоровительных лагерях отдохнули свыше 260 тысяч детей из Московской области.