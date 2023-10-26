Еще двенадцать аттракционов в трех округах Подмосковья прошли техническую проверку
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На этой неделе специалисты Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья проверили двенадцать аттракционов в Коломне, Истре и Долгопрудном. Нарушений в эксплуатации выявлено не было, сообщила пресс-служба ведомства.
Регулярные проверки позволяют на ранних стадиях выявлять дефекты и поломки, чтобы предотвратить аварии и несчастные случаи.
Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, пока погодные условия позволяют аттракционам работать, специалисты Гостехнадзора будут регулярно проверять их.
«Проверка эксплуатации аттракционов необходима не только для обеспечения безопасности наших граждан, но и способствует поддержанию их доверия к паркам развлечений <…>. Когда люди знают, что аттракционы регулярно проверяются и соответствуют нормам безопасности, они чувствуют себя более уверенно и комфортно», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья посетил с рабочим визитом городской округ Лобня, где обсудил с местными жителями благоустройство муниципалитета.