Еще двенадцать аттракционов в трех округах Подмосковья прошли техническую проверку

«Проверка эксплуатации аттракционов необходима не только для обеспечения безопасности наших граждан, но и способствует поддержанию их доверия к паркам развлечений <…>. Когда люди знают, что аттракционы регулярно проверяются и соответствуют нормам безопасности, они чувствуют себя более уверенно и комфортно», — подчеркнул он.