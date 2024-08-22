Еще на восьми дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали искусственные неровности еще на восьми дорогах Подмосковья, передает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли в шести округах — в Долгопрудном, Химках, Жуковском, Люберцах, Талдоме и Ногинске, уточнили в ведомстве.

Так, например, искусственные неровности были отремонтированы на улице Чехова в поселке Красково, на Привокзальной улице в рабочем поселке Вербилки и на путепроводе у железнодорожной платформы Водники.

Дорожную сеть в Подмосковье обследуют еженедельно. Специалисты также уделяют особое внимание состоянию линий освещения, дорожных знаков, светофоров, ограждений и остановок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по первому участку Южно-Лыткаринской автодороги откроют до конца текущего года.