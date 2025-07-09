ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву

В результате оперативных действий противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был успешно перехвачен и нейтрализован беспилотный летательный аппарат, который осуществлял полет в направлении Москвы, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время на месте предполагаемого падения фрагментов данного объекта задействованы специализированные подразделения экстренных служб, проводящие необходимые мероприятия по оценке ситуации и обеспечению безопасности.

Сообщение об уничтожении БПЛА, летевшего в сторону столицы, было опубликовано в 02:49 мск 9 июля.

Ранее сообщалось, что в ходе удара ВСУ по пляжу в Курске пострадали шесть человек.