Еще один человеческий скелет нашли в подмосковном лесу

Женщина-грибник нашла скелет мужчины в лесу недалеко от деревни Новое под Орехово-Зуево, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибший пропал без вести в середине июля. Собеседник телеканала отметил, что мужчина страдал тяжелым заболеванием и злоупотреблял спиртным, однако точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что житель Московской области во время сбора грибов в лесу в Раменском обнаружил скелет мужчины.