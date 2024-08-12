Житель Подмосковья обнаружил человеческий скелет во время сбора грибов в лесу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Все произошло в минувшую субботу в Раменском. Мужчина отправился на «тихую охоту» в лесополосу недалеко от Донинского шоссе. Сделав страшную находку, он сразу вызвал на место полицейских.

По данным собеседника телеканала, скелет пролежал в лесу не менее года. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Балашихи нашла в кустах возле дома труп мужчины.