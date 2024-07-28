Еще один человек стал жертвой крушения самолета в Карачаево-Черкессии

Второй человек погиб после падения легкомоторного самолета «Коала» в Карачаево-Черкессии. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

Один человек погиб на месте крушения самолета в Малокарачаевском районе, второго пытались спасти уже в больнице. Несмотря на усилия врачей пострадавший скончался из-за тяжелых травм. Он находился на борту в качестве пассажира.

Напомним, 28 июля в КЧР рухнул легкомоторный самолет. Его обломки лежат под населенным пунктом Красный Курган. Было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил пользования транспортом, повлекшее смерть человека.

Накануне также упал самолет Су-34 под Волгоградом. В Росавиации рассказали о состоянии пострадавших.