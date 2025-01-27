Еще один священник канонической УПЦ стал жертвой насильственной мобилизации на Украине

Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был насильно направлен на службу в украинскую армию. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, пишет ТАСС.

По информации внефракционного депутата, священника поймали у блокпоста в направлении Харьков — Чугуев. Задержанным оказался архимандрит Богдан, наместник мужского монастыря Божьей Матери Скоропослушницы с. Бабаи Харьковской епархии.

Дмитрук уточнил, что священника заприметили сотрудники ТЦК. Их не смутило спокойное поведение и одежда архимандрита: его тут же направили на медкомиссию и пытались увезти в военную часть, чтобы вскоре поставить в ряды ВСУ. По словам депутата Рады, служитель стал очередной жертвой украинской неправомерной мобилизации.

Впрочем, по предварительной информации, до реального отправления священника УПЦ в украинскую армию не дошло. Так повезло далеко не всем, заключил Дмитрук, который ранее сообщал о ряде случаев насильного зачисления в ВСУ.

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