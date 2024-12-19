«Еще аукнется»: Путин предупредил Украину о последствиях за гонения на церковь

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин высказался о давлении и гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Он сравнил происходящее с расстрелом, на который закрывает глаза весь мир.

По словам Владимира Путина, в эшелонах власти Украины сидят люди «без рода и племени», которые позволяют оскорблять чувства верующих и нарушать все существующие права человека. Глава государства считает, что киевский режим отдал УПЦ на растерзание.

Кроме того, Владимир Владимирович предположил, что власть на Украине во многом осталась за «этническими евреями», которых никто не видел в синагоге и других святынях. Соответственно, им не понять православных людей и ценности веры.

«То, что происходит с УПЦ, это просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих. Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел. И все во всем мире предпочитают этого не замечать. Я думаю, что тем, кто это делает, это еще аукнется», — добавил президент.

Ранее на прямой линии Владимир Путин высказался о мошенничествах против граждан России, на которых регулярно ловят украинцев.