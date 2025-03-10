Если Франция решится отправить своих солдат в Курскую область, для них эта история завершится трагедией. Об этом телеграм-канал Daily Storm сообщил со ссылкой на ветерана ЧВК «Вагнер».

По словам собеседника, ему уже приходилось сталкиваться с выходцами из этой европейской страны при штурме Артемовска (Бахмута). Ветеран «Вагнера» заявил, что Франция обладает подготовленными бойцами с хорошей экипировкой. Несмотря на это, французские военные не смогут себя проявить по причине специфики боев в зоне СВО.

«Франция в случае отправки своих лучших военных на эту войну — она их потеряет навсегда», — подчеркнул вагнеровец.

Ранее стало известно, что Вооруженными силами России была ликвидирована большая группа украинских военных, которая пытала сь покинуть Суджу Курской области. Неприятель был выявлен и уничтожен с помощью беспилотных летательных аппаратов.