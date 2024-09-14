Еще одно тело мужчины без головы обнаружили на северо-востоке Москвы

Второй за 14 сентября мужчина оказался под колесами поезда на северо-востоке столицы. Оба случая произошли на Ярославском направлении, сообщает канал «Подслушано электрички Москвы».

Первый случай произошел в 20:20. Мужчина попал под поезд 7632 ЭД4М-0316 на платформе Яуза. В этот момент пешеход был на путях, а электричка направлялась в депо. Травмы оказались несовместимы с жизнью: жертву несчастного случая разрубило пополам и оторвало голову.

Второй случай, по данным канала, случился на о.п. Бахчиванджи Ярославского направления с поездом мистического номера 6666. Около 21:40 мск мужчина также шел по ж/д путям, но попал под состав.

Жителям в очередной раз напомнили о необходимости смотреть по сторонам, не перебегать пути в неположенном месте, а также не пытаться успеть на прибывающие поезда и электрички.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скоростной поезд сбил молодого человека.