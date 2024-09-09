В Санкт-Петербурге скоростной поезд сбил насмерть шедшего в гости к дедушке парня

Как передает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ, трагический инцидент произошел вечером в понедельник, 9 сентября, в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в районе станции Дачное юноша, переходя пути в неположенном месте, зазевался и не заметил скоростной электропоезд «Ласточка». Невнимательность парня оказалась фатальной для него.

«Выходя из вагона в Дачном, он должен был перейти через пути — так молодой человек мог попасть в СНТ, где живет его дедушка. В этот момент к платформе приближалась „Ласточка“. К сожалению, юноша оказался под ее колесами. Он погиб», — говорится в сообщении.

Как добавили в следственном управлении, в настоящее время выясняются все подробности произошедшего. По факту гибели юноши возбуждено уголовное дело.

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