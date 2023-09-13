Еще почти 600 камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье за неделю

Свыше 12,6 тысячи камер подключили к системе «Безопасный регион» в этом году, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.

Сейчас число таких камер превышает 123 тысячи. Только за минувшую неделю к «Безопасному региону» подключили еще 594 камеры видеонаблюдения, уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что камеры работают на социальных и коммерческих объектах в Московской области, в том числе в парках, скверах, объектах транспортной инфраструктуры. Кроме того, в 44 округах региона камеры «Безопасного региона» контролируют чистоту общественных территории. Искусственный интеллект способен находить в том числе мусор, ямы, нерабочие фонари и граффити.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов внимательно относиться к обращениям жителей Подмосковья на портале «Добродел».