Еще семь тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье. План второго этапа выполнен на тридцать три процента.

Лидерами по обработанным площадям стали три округа: Талдомский, Клин и Можайский, сообщил зампред регионального правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Минсельхозпрода.

«Также подходит к завершению первый этап, в рамках которого обработано более двадцати тысяч гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности», — уточнил Филимонов.

Он отметил, что в настоящее время у борщевика идет активная стадия роста, поэтому необходимо быть предельно осторожными, чтобы не получить ожоги.

Филимонов добавил, что борьба с ядовитым растением распространяется также на частные владения. Если их собственники не провели данные работы самостоятельно, то к решению этого вопроса могут подключиться органы местного самоуправления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность оперативного реагирования властей на все важные процессы, которые происходят в регионе.