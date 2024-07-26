Еще свыше 40 аттракционов в Подмосковье прошли проверку безопасности

Сотрудники Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области за неделю проверили сорок два аттракциона. Только одно развлекательное техническое средство не прошло проверку, передает пресс-служба ведомства.

Безопасная эксплуатация аттракционов является залогом здоровья жителей и гостей региона, большинство владельцев таких развлекательных средств это понимают, поэтому стараются поддерживать техническое состояние на должном уровне, отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Однако есть и те, кто пренебрегает правилами, кому важнее получить доход с таких развлечений. Таких нарушителей мы выявляет и предостерегаем», — подчеркнул глава областного Минэкологии.

Так, на неделе предостережение было выдано владельцу двух батутов в парке «Задворки» в Павловском Посаде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье благоустроят свыше 700 детских игровых комплексов.