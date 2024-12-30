Еще у одного самолета авиакомпании Jeju Air обнаружили неисправность шасси

Уже у второго за последние два дня самолета южнокорейской компании Jeju Air возникают проблемы с шасси. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

В этот раз неполадки возникли у самолета рейса 7C101, следовавшего из Кимпхо в Чеджу. Неисправность обнаружили после взлета лайнера. Аналогичная проблема была у самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Муан.

После этого самолет вернулся в аэропорт. В результате произошедшего никто не пострадал.

На борту находился 161 пассажир. Им сообщили, что полет состоится после замены борта.

Ранее сообщалось о том, что самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, пролетел мимо ВПП при посадке, врезался в ограждение, после чего загорелся. На борту находился 181 человек. Спасти удалось лишь двоих человек.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами.