В Южной Корее потерпел крушение самолет, на борту которого находился 181 человек

В Южной Корее самолет авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, пролетел мимо ВПП при посадке, врезался в ограждение, после чего загорелся, сообщает агентство Рёнхап.

Авиакатастрофа произошла около 9.07 утра (3.07 мск).

При крушении самолета погибли 28 человек.

Всего на борту находился 181 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа.

Ожидается, что число жертв будет расти.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами.

Пожар на упавшем лайнере ликвидировали, сейчас идет спасение людей, находившихся в хвостовой части.

Ранее сообщалось о том, что власти Азербайджана заявили о внешнем воздействии на упавший в районе Актау авиалайнер.